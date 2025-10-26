الجفاف وارتفاع أسعار السلع يدفعان مالاوي لإعلان حالة الكارثة في 11 مقاطعة

أعلن رئيس مالاوي بيتر موثاريكا حالة الكارثة في 11 مقاطعة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وذلك في أعقاب موجات جفاف طويلة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وعوامل اقتصادية أخرى.

أورد ذلك موقع "إفريقيا 24" الإخباري الإفريقي، مشيرا إلى أن الرئيس استشهد بتقرير حديث عن حالة الغذاء نشرته لجنة تقييم مواطن الضعف في ملاوي، الذي كشف أن نحو 4 ملايين مواطن يواجهون أزمة غذائية حادة.

وأشار التقرير إلى أن البلاد تحتاج إلى مساعدات إنسانية تقدر بـ224 مليون دولار لمواجهة الوضع المتدهور.

يذكر أن المقاطعات المعلنة في حالة كارثة هي بلانتير، وتشيكواوا، ومولانجي، وموانزا، ونينو، ونسانجي، وفالومبي، وثيولو في الجنوب، وليلونجوي، ونكوتاكوتا، وساليما في المنطقة الوسطى.

وفي إطار الاستجابة للأزمة، وقعت حكومة مالاوي اتفاقية مع زامبيا لتوريد 200 ألف طن من الذرة بقيمة 77 مليون دولار، لتغطية احتياجات السكان المتضررين من نقص الغذاء.