إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة شرق القدس المحتلة

أ ش أ

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الغربية، وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة في محيط المنازل، والمحال التجارية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وانتشرت في شوارع البلدة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عسكر القديم، شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المخيم، وجابت شوارعه، دون أن يبلغ عن مداهمات.