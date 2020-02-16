ما الذي يحدث للبشرة عند استخدام الزنجبيل بهذه الطريقة ؟

الزنجبيل من أكثر الأعشاب الطبيعية صحة، فهناك العديد من الفوائد التي تعود بالنفع على البشرة والجسم عند استخدام الزنجبيل ، حيث إنه يساعد على تدفق الدورة الدموية في البشرة، ويُحسن مظهرها، نظرًا لخصائصه المُنشطة والمُضادة للالتهابات، حسب ما أشار موقع " health line " ويُمكن صُنع غسول لتنظيف البشرة باستخدام الزنجبيل مع مكونات أخرى للحصول على أفضل النتائج. يعد

- مكونات غسول البشرة بالزنجبيل





3 ملاعق كبيرة من العسل.

نصف كوب من الجليسرين النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الزنجبيل المبشور.

ملعقتان كبيرتان من الصابون القشتالي السائل.









- طريقة تحضير غسول البشرة بالزنجبيل :-





يُقشر الزنجبيل ، ثم يُبشر للحصول على ملعقتان كبيرتان من مبشور الزنجبيل.

ويُوضع في وعاء صغير الحجم.

يُضاف العسل إلى الزنجبيل المبشور.

يُضاف الجليسرين إلى المزيج، ويُخلط جيدًا.

يُضاف الصابون إلى المزيج، ويُخلط جيدًا، ثم يُوضع في وعاءٍ مُحكم الإغلاق.

يُوضع مقدار 1/2 ملعقة صغيرة من مزيج الزنجبيل براحة اليد مع عدّة قطرات من الماء، ثم تُفرك اليدين معًا.

يُدلّك الوجه بغسول الزنجبيل برفقٍ.

يُغسل الوجه بالماء الفاتر، ويُجفف.



