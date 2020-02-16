محافظ أسيوط يتفقد شوارع وميادين حي غرب ويزور مسجد المجاهدين الأثري

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعض شوارع وميادين حي غرب لمتابعة بعض المرافق والخدمات؛ للوقوف على احتياجات المواطنين والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم كما زار مسجد المجاهدين الآثري والذي يرجع تاريخه لعام 1120 هـ.





رافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ورميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وإيهاب عبد الحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط والنائب محمد حمدي الدسوقي واللواء تادرس قلدس عضوا مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المنطقة.





بتكلفة 23.3 مليون جنيه.. تفاصيل تطوير حي غرب مدينة أسيوط

بدأ المحافظ جولته بتفقد بعض الشوارع وميدان المجاهدين بحي غرب للوقوف على تطوير الميدان ومقترحات التطوير لاستغلالها ومنع كافة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين منه إلى الأسواق المخصصة لهم وتخفيف الزحام على المنطقة التي تذخر بالمساجد والأماكن الأثرية ذات القيمة التاريخية.





كما زار المحافظ ومرافقوه مسجد المجاهدين الأثرى وشاهد أعمال التطوير للحفاظ على أثريته كما أدي صلاة الظهر بالمسجد ثم التقى بالأهالي واستمع إلى شكواهم وطلباتهم الخاصة بتطوير منطقة حي غرب وتطوير الميدان ورفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين منه.









ووجه محافظ أسيوط رئيس الحي ومسئولي المرافق برفع كافة الإشغالات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم و دهان الأعمدة ومحولات الكهرباء ورفع كافة الملصقات والإعلانات غير المرخصة من على الحوائط والجدران وإزالة كافة الكتابات وتحرير محاضر لأصحابها.