الصناعات الهندسية: 180 شركة عالمية تشارك بمعرض شمال أفريقيا الصحي أبريل المقبل

أعلن شريف عزت رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية، مشاركة 180 شركة من 20 دولة في آسيا وأوروبا وأفريقيا بمعرض شمال أفريقيا الصحي NORTH Arica Health، والذي تنظمه مصر خلال (7 - 9) أبريل المقبل.





وقال عزت - في تصريحات اليوم الأحد- : "إن مثل هذه المعارض الدولية تساعد على تحويل مصر لمنصة أعمال بمجال قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية"، مشيرًا الى أن الشعبة وقعت في وقت سابق بروتوكول تعاون مع شركة (أنفورما) لتنظيم أكبر معرض متخصص بمجال صناعة الأجهزة الطبية ومستلزمات الطبية في أفريقيا.





وأضاف: "أن هناك 4 معارض متفرقة كان يتم تنظيمها في هذا المجال، ومن الأفضل إقامة معرض دولي من أجل عمل شراكة وتعاون مع الشركات العالمية المقرر أن تشارك في المعرض".



