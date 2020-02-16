وكيل نقل البرلمان يطالب بالإسراع في إنشاء المناطق الاستثمارية بالمحافظات

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن الحكومة تستهدف أن يكون لها بكل محافظة منطقة استثمارية، وأن المناطق الاستثمارية المتخصصة بالصناعات الغذائية ستساهم فى خفض الأسعار.





وطالب " زين الدين " فى بيان أصدره اليوم،جميع المحافظين بمختلف المحافظات المصرية بالإسراع فى تنفيذ هذا التوجه خاصة بعد نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنجاز المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية خاصة مشروعات البنية الأساسية من شبكة الطرق القومية والكباري والأنفاق وغيرها، لافتا إلى أن هذه الإنجازات ستجعل من مختلف المحافظات والمدن المصرية مناطق واعدة فى مجال إقامة المشروعات والمناطق الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية.





وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إنه يجب على جميع المسئولين التنفيذيين وفى مقدمتهم المحافظين الاتجاه الى تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية داخل محافظات وفى مختلف المجالات بما يكفل تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من مختلف الصناعات والسلع الصناعية والمنتجات الزراعية والسلع الأساسية مع تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يؤدى الى الحد من ازمة البطالة خاصة لدى شباب الخريجين وخفض أسعار جميع المنتجات.





وأكد أن تنفيذ الحكومة لسياساتها فى إنشاء مناطق استثمارية بمختلف المحافظات سيجعل جميع محافظات مصر منتجة وسيؤدي الى اعتمادها على مواردها الذاتية فى تنمية مشروعات الخدمات بداخلها خاصة فيما يتعلق بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق الداخلية مطالبا بالإسراع فى تنفيذ مشروعات المناطق الاستثمارية بمختلف المحافظات.

