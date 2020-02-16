نائب يتقدم بمذكرة برلمانية لرئيس الوزراء بشأن مشاكل محصول قصب السكر

لعدم الامتناع عن زراعة قصب السكر.. أمين الفلاحين يطالب الحكومة برفع سعر توريده.. والاتحاد: من حقنا الحصول على هامش ربح.. وأبو صدام: زيادة ثمنه لا تؤثر في قيمة شراء السكر بالأسواق