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فن

بالمختصر.. فيديو جديد للإعلان عن عودة منى فاروق إلى الساحة الفنية.. شاهد

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:36 م
منى فاروق
منى فاروق
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة منى فاروق عن مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تعلن من خلاله عن أول عمل فنى تعود من خلاله إلى الساحة الفنية. 

وعلقت منى فاروق قائلة: "قريبا.. بالمختصر مع المطرب ماجد البنا". 

كانت منى فاروق قامت بتصوير فيديو كليب مع المطرب ماجد البنا فى دبى، حيث تظهر فى الفيديو كموديل، ومن المقرر أن يطرح  خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وتتواجد منى فاروق حاليا فى دبى لمتابعة آخر تطورات الفيديو كليب الذى تتعاون فيه مع ماجد البنا.
 
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