شاهد.. منى فاروق تغني يوم تلات للهضبة عمرو دياب





وشاركت منى فاروق فى الفيديو إحدى صديقاتها في عمان حيث تتواجد حاليا هناك بعد أن تعرضت إلى وعكة صحية شديدة.





نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهى تغنى على أنغام "يوم تلات" للمطرب عمرو دياب.

وكانت استقرت حالة الفنانة منى فاروق، بعد نقلها إلى المستشفى، حيث قامت بنشر عدة صور لها من خلال حسابها على الإنستجرام، طالبة الدعاء من متابعيها.

وكانت قد أعلنت شقيقة منى فاروق نقلها إلى المستشفى، حيث نشرت صورة لها وهي ترتدي كمامة التنفس، وعلقت عليها قائلة: "قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا.. ادعولها بالشفاء.. لله يشفيها ويبعد عنها كل مكروه ويكفيكم شر المرض".

بينما علقت الفنانة رانيا شهاب قائلة :"ألف سلامة عليكي ياروحي ويشفيكي ويعافيكي ويبعد عنك كل شر وكل عين ماصلت على النبي".

كما تمنى لها المتابعون الشفاء العاجل من خلال تعليقاتهم على الصور المنشورة.