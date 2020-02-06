بـ إطلالة جذابة .... شاهد أحدث ظهور لـ منى فاروق

نشرت الفنانة منى فاروق صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
وظهرت منى فاروق ب اطلالة جذابة ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :
قمر - ربنا يسعدك - بحبك
يذكر أن آخر أعمال منى فاروق مشاركتها في مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، وهو من بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية وروجينا وصبري فواز وراندا البحيري ودينا ومحمد رياض وطارق عبدالعزيز ورياض الخولي، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.
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