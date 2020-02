إيفانكا ترامب توجه رسالة للشيخ محمد بن راشد.. ماذا قالت؟

وجهت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته رسالة إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هامش مشاركتها في منتدى المرأة العالمي .

وكتب إيفانكا تغريدة على تويتر قائلة: "شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ترحيبكم الكريم، إنه لشرف لي أن أتحدث إلى المنتدى العالمي للمرأة في دبي وقمة We-Fi الإقليمية".

كما شكرت ابنة الرئيس الأمريكي الشيخة منال بنت محمد، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة العالمي في دبي 2020، أشادت إيفانكا بدور الإمارات العربية المتحدة، في وضعها للمرأة في صلب السياسة الوطنية.

Thank you to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum and Her Highness Sheikha Manal bint Mohammed Al Maktoum for your gracious welcome.



It was an honor to speak to at the Global Women’s Forum Dubai and We-Fi Regional Summit. #WGDP 🇺🇸🇦🇪 pic.twitter.com/lGb9K86ZQK