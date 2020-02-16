ربيع وصيف 2020.. مهرجان آخر موضة هذا العام سيشهد طفرة في عالم الأزياء

يقام مهرجان "آخر موضة" للسنة العاشرة علي التوالي في موسمه الجديد بتكريم عدد من نجمات ونجوم الفن والإعلام وذلك في الفترة ٢٩ فبراير إلى ١ مارس لهذا العام.





وستقوم مروة نور الدين رئيس المهرجان بتكريم عدد كبير من نجوم الوسط الفني علي أعمالهم السينمائية والتليفزيونية في حفل كبير بعد احتفالية الفاشون.





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ويتسم المهرجان بعروض أزياء مميزة لمجموعة كبيرة من أزياء الربيع والصيف التي ينفرد بها مصممو الأزياء في هذا المهرجان وعرضها لأول مرة في مصر.





وكشفت مروة نور الدين رئيس المهرجان بأن هذه الدورة ستشهد طفرة في أحدث التصميمات الخاصة بكولكشن ربيع وصيف ٢٠٢٠ وظهور تصميمات جديدة بروح مختلفة ويشهد عرض الأزياء تصميمات أكثر جراءة من حيث تركيب الخامة والجودة والأفكار المتميزة والإطلالات التي سيظهرها مصممو الأزياء في المهرجان.