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مرأة

بدون مكياج.. يسرا وريا أبي راشد تتألقان في شوارع أمريكا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:54 م
يسرا وريا ابي راشد
يسرا وريا ابي راشد
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها برفقة الإعلامية ريا أبي راشد، وذلك أثناء تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية "هووليود"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت يسرا بإطلالة كاجوال حيث ارتدت بلوزة  "أوفر سايز" باللون الكحلي، مع بنطال باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة الكاجوال الرياضية كاب على الرأس باللون الأبيض.

وانتعلت يسرا حذاء رياضيا باللون الأبيض، مع ارتدائها نظارة شمسية أنيقة.

وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة شتوية أنيقة حيث ارتدت بلوزة باللون الأبيض بالكرانيش على منطقة الصدر، وبنطال باللون الأسود، وبالطو كاروهات بالأبيض والأسود.

كما ظهرت كل من يسرا وريا أبي راشد بدون وضع المكياج فاكتفيت كل منهما ببشرتهن الطبيعية دون تكليف بوضع اللمسات الجمالية.
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