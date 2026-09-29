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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان والولايات المتحدة و7 دول أخرى تجري مناورات ميدانية الشهر المقبل

اليابان
اليابان
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم /الثلاثاء/، أنه من المقرر قيام اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع عدد من الدول الأخرى بتنفيذ مناورات ميدانية واسعة النطاق الشهر المقبل.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي يجريان تدريبات ميدانية واسعة النطاق مرة كل عامين لمحاكاة الدفاع عن اليابان، مشيرة إلى أن مناورات هذا العام ستبدأ في الـ19 من أكتوبر المقبل وستستمر لمدة 11 يوما بمشاركة سبع دول أخرى من بينها أستراليا وكندا.
وأشارت (إن إتش كيه) إلى أنه سيتم استخدام منشآت تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، علاوة على ستة مطارات و10 موانئ بحرية بمختلف أنحاء البلاد لإجراء هذه المناورات.
ووفقا لتقارير، فمن المتوقع أن تتضمن المناورات نشر قاذفات صواريخ أرض-بحر من طراز (تايب 25) المتمركزة في معسكر "كينجون" التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في مدينة "كوماموتو" منذ شهر مارس الماضي.
ويصل مدى صواريخ أرض-بحر (تايب 25) إلى ألف كيلومتر تقريبا، ويمكن استخدامها في شن هجوم مضاد لضرب أهداف في حال وقوع أي طارئ؛ وفقا لوزارة الدفاع اليابانية.

وزارة الدفاع اليابانية قيام اليابان والولايات المتحدة الأمريكية

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