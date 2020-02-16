الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة ترحب بمراجعة القرار 43

أشادت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بتصريحات وزيرة الصناعة والتجارة نفين جامع حول أهمية دور الغرف التجارية في ضبط الأسعار وكذلك مراجعة القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.





وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن الشعبة والغرف التجارية طالبت اكثر من مرة بمراجعة القرار 43 ، وما نتج عنه من أثار سلبية علي حركة التجارة وزيادة الاسعار.





وأشاد هلال بموقف الوزيرة بمراجعة هذا القرار الذي تسبب ارتفاع الأسعار وكساد السوق وخلق بعض الاحتكارات لبعض الأشخاص، موضحا ان الشعبة طالبت الوزراء السابقين للصناعة لتعديل القرار أو السماح للمصانع بتسجيل طالما ينطبق عليها الشروط دون جدوى، لافتا الي ان الوزيرة الحالية نيفين جامع تعمل بجد لتنشيط القطاعين الصناعي والتجاري علي حد سواء.





واوضح ان هذه المراجعة تعد خطوة جيدة وايجابية وتأتى فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن قرار تسجيل المصانع تسبب في تأخير بعض مصالح المستوردين ، مما كان يتطلب اهمية وضرورة مراجعة هذا القرار.





وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة ان اهتمام الوزيرة بالاجتماع مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية خطوة هي الأولى من نوعها لما يزيد عن ٨ سنوات بعد انعدام التنسيق بين الغرف والوزارة.





وأضاف أن بناء جسور الثقة والتواصل بين الغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة أمر مهم جدا لتحسين مناخ الاستثمار العام، وكذلك لتقوم الغرف بإبلاغ الوزيرة بمتغيرات السوق واحتياجاته ومشاكله وقدراته ومميزاته عن قرب.





يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 الذي أصدرته وزارة الصناعة نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.





ويذكر ان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صرحت بالأمس خلال أول مؤتمر صحفي لها إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، وقالت ان الوزارة تجرى حاليًا اعداد رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار.





وأشارت الى أنه سيتم مراجعة قرار 43 لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة ويتم وضع آليه جديدة لتطبيق قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصرنافية قيامها بإلغائه.



