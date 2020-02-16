AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة ترحب بمراجعة القرار 43

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:31 م
الأدوات المنزلية
الأدوات المنزلية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أشادت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بتصريحات وزيرة الصناعة والتجارة نفين جامع حول أهمية دور الغرف التجارية في ضبط الأسعار وكذلك مراجعة القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن الشعبة والغرف التجارية طالبت اكثر من مرة بمراجعة القرار 43 ، وما نتج عنه من أثار سلبية علي حركة التجارة وزيادة الاسعار.

وأشاد هلال بموقف الوزيرة بمراجعة هذا القرار الذي تسبب ارتفاع الأسعار وكساد السوق وخلق بعض الاحتكارات لبعض الأشخاص، موضحا ان الشعبة طالبت الوزراء السابقين للصناعة لتعديل القرار أو السماح للمصانع بتسجيل طالما ينطبق عليها الشروط دون جدوى، لافتا الي ان الوزيرة الحالية نيفين جامع تعمل بجد لتنشيط القطاعين الصناعي والتجاري علي حد سواء.

واوضح ان هذه المراجعة تعد خطوة جيدة وايجابية وتأتى فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن قرار تسجيل المصانع  تسبب في تأخير  بعض مصالح  المستوردين، مما كان يتطلب اهمية وضرورة مراجعة هذا القرار.

وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة ان اهتمام الوزيرة بالاجتماع مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية خطوة هي الأولى من نوعها لما يزيد عن ٨ سنوات بعد انعدام التنسيق بين الغرف والوزارة.

وأضاف أن  بناء جسور الثقة والتواصل بين الغرف التجارية ووزارة التجارة والصناعة أمر مهم جدا لتحسين مناخ الاستثمار العام، وكذلك  لتقوم الغرف بإبلاغ الوزيرة بمتغيرات السوق واحتياجاته ومشاكله وقدراته ومميزاته عن قرب.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016  الذي أصدرته وزارة الصناعة نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية  المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويذكر ان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صرحت بالأمس خلال أول مؤتمر صحفي لها إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، وقالت ان الوزارة تجرى حاليًا اعداد  رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار.

وأشارت الى أنه سيتم مراجعة قرار  43 لسنة 2016  الذي أصدرته الوزارة ويتم  وضع آليه جديدة لتطبيق قرار تسجيل المصانع المصدرة  إلى مصرنافية قيامها بإلغائه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطوير موقع هيئة الرقابة على الصادرات لخدمة المستثمرين

مطالبات بمراجعة تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر

الغرف التجارية: قرارات تقييد الاستيراد أضرت بالاقتصاد وأدت لارتفاع أسعار السلع

العربى: شركة برأسمال 100 مليون جنيه للبورصات السلعية

العربى: وزيرة التجارة وعدت التجار بدراسة القرارات المعوقة وتعديلها الفترة المقبلة

نيفين جامع: جار دراسة قرار فرض رسوم وقائية على البليت وتسجيل المصانع المؤهلة

ترشيحاتنا

بعد مقتله فى غارة أمريكية.. قاسم سليمانى يظهر فى جنوب لبنان وسط حالة من الجدل.. تفاصيل

تخفيض جديد في أسعار هيونداي hyundai في مصر .. صور

قذرة وبكرها.. أغنية ندم أيمن بهجت قمر على كتابتها

لتكديره الأمن والسلم.. النائب العام يقرر استكمال التحقيقات مع باتريك جورج

بـ إطلالة جذابة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور

عاجل.. طاقم نرويجي يدير مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس جريئة.. زوجة تامر حسني تثير الجدل في أحدث ظهور

بـ هوت شورت.. شاهد.. روبي بإطلالة جريئة برفقة شقيقتها

تقارن نفسها بـ شادية.. قُصة شعر زينة تضعها في أزمة