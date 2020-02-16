بحفلة أهداف.. فيورنتينا يفوز على سامبدوريا في الدوري الإيطالي

فاز فريق فيورنتينا على نظيره سامبدوريا بخماسية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لويجي فيراريس في إطار الجولة 24 من الدوري الإيطالي الممتاز.









وجاءت أهداف فريق فيورنتينا في الشوط الأول عن طريق مورتن تورسبي في الدقيقة 8 الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه، ثم أحرز دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، ثم الهدف الثالث عن طريق فيدريكو كييزا من ركلة جزاء أيضًا.









وأحرز دوسان فلاهوفيتش، هدفًا رابعًا في الدقيقة 57، ثم عزز فيدريكو كييزا بالهدف الخامس لفريقه، في حين سجل جيبادني هدف فريقه الوحيد في المباراة.



