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رياضة

مصر تحصد ذهبية جديدة في بطولة إفريقيا للريشة

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:46 م
هادية حسنى وضحى هانى
هادية حسنى وضحى هانى
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يسرى غازى
نجح الزوجي المصري لسيدات الريشة الطائرة اليوم الأحد فى التتويج بالميدالية الذهبية لدى المشاركة ضمن منافسات بطولة إفريقيا للكبار المقامة حاليا فى استاد القاهرة.


وحصل الزوجي المصري المكون من هادية حسني وضحى هانى على المركز الأول بعد الفوز على نظيره النيجيري بنتيجة 2-0.


وكانت مصر توجت أيضا في نفس البطولة بذهبية الزوجي المختلط وذهبية الفرق للسيدات إضافة إلى برونزية الفرق للرجال وبرونزية الزوجي المختلط كما فاز بذهبية الزوجي المختلط اللاعبان ضحى هاني وأدهم الجمال على حساب زوجي الجزائر 2-1.


وحصل الزوجي المصري المختلط المكون من اللاعبين أحمد صلاح وهادية حسنى أيضا على الميدالية البرونزية في نفس المسابقة.


ويشارك فى إطار منافسات البطولة 14 منتخبا هي:

مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا وموريشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوغندا وبوتسوانا.

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