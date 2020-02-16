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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم المقامرة في لعب كرة القدم بين الأطفال

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:51 م
أمين الفتوى يوضح
أمين الفتوى يوضح حكم المقامرة فى لعب كرة القدم بين الأطفال
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محمود ضاحي

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إنه لا يجوز شرعا تجميع مجموعة من الشباب مبلغا من المال للعب مباراة في كرة القدم ويحصل عليه الفريق الفائز بعد ذلك لأن ذلك يعد مقامرة.

 وأضاف  خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية: أيضا لا يجوز أن يتم إعفاء الفريق الفائز من دفع إيجار الملعب فهذا التفاف على حرمة القمار .

وتابع: الرياضة بالنسبة للشباب أفضل وسيلة للابتعاد عن سلوك وأفعال أخرى محرمة تغضب الله ، فيجب أن لا يتخللها القمار .

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "شباب يقومون بـاستئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب، فما الحكم في ذلك؟".

 

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى، فى رده على السؤال، إن هذا التصرف شاع بين كثير من الشباب في طريقة لعب كرة القدم، وحكم ذلك يعد من قبيل القمار والميسر المحرم، والحل أنهما يشتركان معًا فى دفع إيجار الملعب، ويشبه ذلك ما يجرى بين الرجال على الكافيهات من لعب الطاولة وما شابهها ويحاسب على ما يطلبونه من مشروبات اللاعب الخاسر.

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