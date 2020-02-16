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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. طاقم نرويجي لمباراة السوبر المصري.. حقيقة استضافة استاد القاهرة لقاء صن داونز

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:59 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو أبوبكر
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 16 فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلي والزمالك..

كشف عزمى مجاهد، مدير إدارة المتابعة باتحاد الكرة، حقيقة موافقة الجهات الأمنية، على استضافة ملعب استاد القاهرة مباراتي الأهلي والزمالك في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

- حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر بين الأهلي والزمالك
قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة مسئولة عن تنظيم مباراة السوبر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك..

الخطيب يعلن عن يوم تاريخي لـ النادي الأهلي.. تفاصيل
أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي،  عن سعادته بوضع حجر الأساس اليوم لفرع النادي الرابع بالتجمع الخامس.
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