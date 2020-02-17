تلقى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سائل يقول" هل صلاة الفرض في المنزل جائزة شرعًا".





أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن صلاة الفجر تجوز شرعًا ولا شيء فيها.





هل الصلاة فى المنزل تنقص من أجر الصلاة عن المسجد؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





أوضح العجمي، قائلًا: إن الصلاة فى البيت صحيحة لكنها ناقصة الأجر عن صلاة الجماعة، أو الصلاة فى المسجد وهذا الأمر معروف.





حكم صلاة الرجل في المنزل إذا تعذر عليه الذهاب للمسجد





حكم صلاة الرجل في المنزل إذا تعذر عليه الذهاب للمسجد؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان - أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية - من أحد متابعي برنامج "بين السائل والفقيه" المذاع عبر أثير إذاعة "القرآن الكريم".





فأجاب قائلًا: يجوز للسائل الصلاة في البيت وصلاته مقبولة، ولكن عليه أن يحاول أن يصلي بعض الأوقات في المسجد ليكون له نصيب من صلاة الجماعة، وحتى لا يكون هاجرا للمسجد، فالذهاب للمسجد له رونق في القلب والوجه والعقل.