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سيارات

بواسطة سيارة الوحش.. ترامب يشارك في سباق سيارات بـ فلوريدا

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن مشاركة الرئيس دونالد ترامب في سباق سيارات دايتونا 500، بالولايات المتحدة. 

وسيشارك ترامب في سباق دايتونا 500، أشهر سباقات ناسكار الأمريكية للسيارات، بواسطة سيارته الفارهة "الوحش". 

كما سيقوم ترامب، الذي قرر الشيوخ الأمريكية تبرئته من تهمتي استغلال السلطة وتعطيل عمل الكونجرس، بتقديم الحدث، وإعطاء إشارة البدء للسباق. 

كما سيحصل ترامب على لفة كاملة بسيارته في حلبة السباق، ويعلن عن بدء السباق بقوله: "أيها السائقون، ابدأوا تشغيل محركاتكم". 

وتستغل حملة ترامب في انتخابات الرئاسة 2020، هذا السباق لرفع لافتات تأيد لترامب. 

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