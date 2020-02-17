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اول تعليق من وزيرة الهجرة على صورة السجاد والمعدية بالغربية.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:26 ص
وزيرة الهجرة نبيلة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
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حمزة شعيب
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون مصر بالخارج، إن جولتها بعدد من القرى في محافظة الغربية تأتي ضمن مبادرة «مراكب النجاة» الرئاسية بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتابعت مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الجولة شملت زيارة 4 من القرى المنتجة بالغربية برفقة المحافظ وعدد من المسؤولين، وتحدثنا مع العاملين بالمصانع»، مردفة «لدينا 11 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية ونعمل على إيقاف الظاهرة».

وأضافت مكرم «تطوير الصناعات اليدوية تخلق فرص عمل جديدة وتواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية»، مشيرة إلى أن الزيارة كانت استطلاعية، ومن المقرر إجراء زيارة أخرى 8 مارس بعد تحديد احتياجات القرى.

وتابع «العاملون في مصانع الخزف كانوا سعداء وأعربوا عن سعادتهم بمهنتهم»، لافتة إلى أنه سيتم الترويج لمنتجات مصانع الغربية عبر معرض تراثنا.

وحول الصورة المتداولة لوزيرة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السجاد المفروش على «معدية» بأحد المصارف بالغربية قائلة «الناس بسيطة وعايزة تحتفي بالزوار، هذه طبيعة الشعب المصري اللي بيرحب بالناس».
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