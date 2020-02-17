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مرأة

وداعا لحبوب الوجه.. وصفة سحرية للقضاء عليها في دقائق

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:05 ص
وداعا لحبوب الوجه
وداعا لحبوب الوجه .. وصفة سحرية للقضاء عليها في دقائق
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رضوى حسام
من المتعارف عليه انه يوجد العديد من الفوائد من استخدام الخميرة في العناية بالبشرة، فإذا كانت بشرتك دهنية أو جافة أو مختلطة، وتعانين من الحبوب الشديدة في الوجه، يمكن لماسك الخميرة  معالجتها أيا ما كانت المشكلة التي تعانين منها، إليك طريقة عمل ماسك الخميرة حسب ما أشار موقع " bold sky ".

مكونات ماسك الخميرة: 

- 2 ملعقة من حبوب الخميرة المطحونة.
- 2 ملعقة من العسل الأبيض.
- 6 ملاعق صغيرة من حليب بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة تحضيرماسك الخميرة : 

- نضيف حبوب الخميرة المطحونة إلى العسل ونقوم بالتقليب، ثم نضيف اللبن ونترك 10 دقائق.
- ثم نطبق الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ.
- يعمل هذا الماسك على تنظيف البشرة.

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