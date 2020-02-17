خلصنا من صداع الاسطوانة المشروخة.. نبيل الحلفاوي يعلق على تعيين حكام نرويج في مباراة السوبر المصري

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعين طاقم تحكيم نرويجي لمباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والتي ستقام مساء يوم الخميس القادم.

وغرد نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏طاقم تحكيم نرويجي للملعب وطاقم كرواتي لل var في مباراة السوبر، كده خلصنا من صداع الاسطوانة المشروخة بخصوص التحكيم كلما فاز الأهلي بأية مباراة".





ولقيت تغريدتة ردود واسعة من متابعية وجاءت تعليقاتهم بين "‏‎حلوة ديه منك يا قبطان وفي الجون كمان" و"‏‎دي شماعه يافنان لمرضي القلوب" و"‏‎ان شاء الله يكون ماتش حلو ونستمتع".





ومن المقرر آن يتواجه النادي الأهلي والزمالك بالسوبر المصري في السابعة مساء يوم الخميس القادم بدولة الامارات العربية الشقيقة.