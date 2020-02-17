المصرى للتأمين: تحقيق الشمول يحتاج شراكة بين القطاعين العام والخاص

يعقد الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيرى ندوة "الشمول المالي والتأمين المستدام" بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين خلال الفترة من 23-24 فبراير 2020.



وكشف الاتحاد عن تفاؤله بشأن احتمالات تحقيق الشمول التأميني في الأسواق الناشئة نظرا للوتيرة الهائلة للابتكار وإمكانات السوق للتعلم من تلك الابتكارات، لكننا ندرك جيدًا ضرورة التعاون بين جميع أطراف السوق من أجل تحقيق النجاح.



تابع" لتحقيق النجاح في هذا العمل على نطاق واسع، نحتاج إلى أن نكون مدفوعين بعدة قناعات الأولى أن النتيجة يجب أن تخدم غرضين:الربحية المالية والتأثير الاجتماعي اذ تحتاج صناعتنا إلى بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتثقيف شرائح العملاء غير المستفيدين من خدمات التأمين حول فوائد ومخاطر منتجات التأمين.



وأشار الاتحاد ، الى عنصر آخر مؤثر هو تغيير عقلياتنا وطريقتنا في التفكير مضيفا لا يمكننا ببساطة تقليص حجم المنتجات التقليدية يجب أن نهتم أكثر بفهم حقيقة العملاء، وابتكار المنتجات المناسبة لهم لذا يجب أن نتحرك نحو خدمات ذات قيمة مضافة، وأن نتحول من مجرد كوننا دافع للتعويضات إلى كوننا شريك لتمكين العملاء نحن بصدد إنشاء سوق جديد، وليس الدخول في سوق حالي بطريقة مختلفة.



وأضاف الاتحاد، أن هناك عددا من الإجراءات التي تقع على عاتقه بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوعية شركات التأمين بأهمية الشمول التأمينى.



اوضح الاتحاد، أنه تم تأسيس لجنة فنية للتأمين المستدام بالاتحاد وبعضوية الهيئة العامة للرقابة المالية حيث تقوم بوضع خطة عمل تتضمن كيفية وخطوات ادماج الشمول التأمينى في قطاع التأمين المصري بالاضافة الى تنظيم لقاءات متخصصة لشركات التأمين في حوار بناء حول معنى وأهمية مبادئ الشمول التأمينى في قطاع التأمين المصري وزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.



