صاحب أغنية بنت الجيران: أنا عضو بنقابة المهن الموسيقية منذ 4 سنوات.. فيديو

قال المطرب عمر كمال صاحب أغنية «بنت الجيران»، إنه عضوا بنقابة المهن الموسيقية منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أنه قم بتلحين أغنية للفنان هاني شاكر.





وأضاف «عمر كمال» خلال لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه يعمل الأن على تطوير المهرجانات من خلال أغاني كلاسيك ولكن بروح المهرجان، متابعا : أنا عاوز أجدد المهرجانات





وأوضح «عمر كمال» أنه عرض عليه الدخول في مجال التمثيل، والغناء أيضا في إحدى الاعمال الدرامية، مؤكدا أنه سيفكر في التمثيل الفترة القادمة لتقديم شئ جديد للجمهور.



