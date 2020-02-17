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توك شو

صاحب أغنية بنت الجيران: أنا عضو بنقابة المهن الموسيقية منذ 4 سنوات.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:29 ص
المطرب عمر كمال وحسن
المطرب عمر كمال وحسن شاكوش
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كريم الخطيب
قال المطرب عمر كمال صاحب أغنية «بنت الجيران»، إنه عضوا بنقابة المهن الموسيقية منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أنه قم بتلحين أغنية للفنان هاني شاكر.

وأضاف «عمر كمال» خلال لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه يعمل الأن على تطوير المهرجانات من خلال أغاني كلاسيك ولكن بروح المهرجان، متابعا : أنا عاوز أجدد المهرجانات

وأوضح «عمر كمال» أنه عرض عليه الدخول  في مجال التمثيل، والغناء أيضا في إحدى الاعمال الدرامية، مؤكدا أنه سيفكر في التمثيل الفترة القادمة لتقديم شئ جديد للجمهور.

يذكر أن المطرب عمر كمال دخل في خلاف مع حسن شاكوش؛ بسبب قيام الأخير بالترويج لأغنية "بنت الجيران" بمفرده، وبدون العودة إليه.

وكانت أغنية «بنت الجيران» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش قد تفوقت على أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم في تطبيق الأغاني الشهير «ساوند كلاود»، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.
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