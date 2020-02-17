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منوعات

سيدة تفقد أغلى ما تملك بسبب باقة من الورود

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وضعت باقة زهور سيدة في مأزق كبير، فقد همت السيدة إلى أحد المتاجر المخصصة لبيع الورد وعندما عادت لم تجد سيارتها إطلاقًا وكأن الأرض قد ابتلعتها. 

بدأ الأمر عندما قامت سيدة كويتية بترك سيارتها على بعد امتار من أحد متاجر بيع الورد في منطقة الجابرية، تاركة السيارة على وضع التشغيل، بحسب ما نشرت صحيفة "الرآي" الكويتية. 

وبعد أن أنهت السيدة مهمتها واختارت باقة الزهور التي تريدها عادت لم تجد السيارة إطلاقًا في المكان التي تركتها فيه، حيث سبقها اللص وطار بالسيارة واختفى عن مستوى رؤيتها. 

وتقدمت السيدة إلى مركز الشرطة بمنطقة الجابرية حيث وقعت السرقة، لتقديم بلاغ عن سرقة السيارة، وزودت رجال الأمن بالبيانات الخاصة بالسيارة، وتم نشر القوات في المدينة للعثور على السيارة في أقرب وقت.
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