رواد السوشيال ميديا يدعمون هاني شاكر بعد منعه غناء المهرجانات





وتصدر هشتاج #هاني_شاكر قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر وجاءت التعليقات بين :





‏فعلا انا ضد المهرجانات السافلة وقلة الادب وانا مبسوطة جدا بقرار هاني شاكر





‏متمناش حد يتقطع عيشه والاغاني ازواق بس المهرجانات اغلبها اسفاف وكلام وسخ وشتايم وايحاءات جنسية بحته . فرق الالوان في الاغاني مطلوب مش حِكر علي حد. هاني شاكر خد خطوة مُمتازة برغم انها للاسف متأخرة #هاني_شاكر









‏مع احترامي للفنان هاني شاكر زي مانا بحب اغانيك بحب اغانيهم وزي ماحضرتك صوتك حلو هما كمان صوتهم حلو بس في فرق حضرتك اغانيك متتسمعش في افراح هما اغانيهم بتشتغل في الأفراح #هاني_شاكر





‏قرار جه متاخر لكن شكرا للفنان #هاني_شاكر علي احترامك وانقاذك للذوق العام بمنع البلطجيه والبودرجيه بتوع المهرجانات من الغناء نهائيا 👏👏





‏قرار موفق من نقابه الموسيقين

شكرا هاني شاكر





‏شكرا #هانى_شاكر

بس للاسف قرارك جة متاخر سنين طويلة لحدما دمروا اجيال كاملة وبقى قرار منعهم صعب جدا لانتشار اغانيهم فى كل مكان واليوتيوب بقى مليان بالاسفاف وقلة الادب لا وبقى حضورهم ف حفلات الدولةالرسمية وحفلات التخرج بكبرى الجامعات بالبلد وبقو من اصحاب الملايين والسيارات والعمارات





#هاني_شاكر

‏ربنا يديك الصحه والعافيه يا استاذ هاني شاكر بجد عملت افضل حاجه سمعتها في حياتي انك تظفت الساحه من التلوث ده









دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تويتر هشتاج #هاني_شاكر بعد إصدارة قرار بصفتة رئيس نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وإلغاء تصاريح غنائهم.