احذري.. الصابون السائل ومسحوق الملابس يسببان مرضا خطيرا لطفلك

كشفت أبحاث علمية حديثة أن منتجات التنظيف المنزلية المتواجدة في كل بيت، تسبب الإصابة بالربو للأطفال، وذلك بحسب تقرير نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية .





وكشفت دراسة شملت 2000 طفل من حديثي الولادة أن الأشخاص الذين يستخدم آباؤهم مواد التنظيف مثل منظفات غسل الصحون ومنتجات غسيل الملابس و الأسطح يزيد احتمال إصابتهم بالربو بنسبة 37 في المائة عند بلوغهم سن الثالثة.





وأكدت الدراسة أن مواد التنظيف الكيماوية قد تلحق الضرر ببطانة الشعب الهوائية عند الأطفال في حالة تعرضهم للمنتجات بشكل متكرر.



