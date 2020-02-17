جوارديولا يكشف حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، حقيقة رحيله عن فريق مانشستر سيتي وذلك بعد العقوبة التي وقعت على الفريق من جانب الاتحاد الأوروبي.





وعاقب الاتحاد الأوروبي فريق مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة في المسابقات الاوروبية لموسمين متتاليين وذلك بسبب خرقهم لقواعد اللعب المالي النظيف.





وطبقا لما ذكرته صحيفة سكاي سبورتس فإن جوارديولا قال للاعبيه خلال اجتماعه بهم اليوم الاثنين: "مهما حدث ومهما كانت المسابقة التي سنلعب بها، سأبقى هنا، حتى لو هبطنا للدرجة الرابعة، سأبقى هنا، هذا هو الوقت الذي يجب أن نتكاتف فيه سويًا."





كما أضافت الشبكة ذاتها أن رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي قرر أيضًا الاستمرار بقميص الفريق الإنجليزي، بغض النظر عن تبعات العقوبة الأوروبية.



