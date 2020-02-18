حكم استعمال الذهب في تحلية المصاحف وكتابتها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أجابت الدار في فتوى لها، أنه لا يزال المسلمون عبرالعصور حريصين على التحري والدقة في التعامل مع القرآن الكريم وآياته قدر وسعهم فيكافة أوجه التعامل معه قراءةً وكتابةً وعملًا؛ فمن الأمور التي أجمع عليها المسلمون وجوبُ تعظيمِ القرآن الكريم واحترامِه وصونِه عمّا لا يليق بواجب تقديسه.

وأوضحت أنه لا مانع شرعًا من استعمال الذهب في تزيينالمصاحف وتحليتها به، وكذا يجوز كتابة حروف القرآن بماء الذهب.

وأكملت: لا بأس بتمويه المصاحف بالذهب على رأي من قال بجوازه من الفقهاء، مع مراعاة عدم الإسراف في ذلك، لا سيما في المجتمعات الفقيرة؛ فإنفاق هذهالأموال على الفقراء أَوْلَى.