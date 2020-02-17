إجراءات جريئة.. اتحاد المستثمرين: حل مشاكل 8 آلاف مصنع ..فيديو

قال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارًا بأن يكون عام 2020 عام الصناعة في مصر.





وأضاف محرم هلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئاسة الوزراء والبنك المركزي بدآ في التحرك وتم عقد اجتماعات مع المستثمرين، موضحا أن البنك المركزي اتخذ قرارات جريئة لحل مشاكل المتعثرين، وتم حل مشاكل 8 آلاف مصنع ورفع عنهم المديونيات بما يعادل 31 مليار جنيه.





وتابع محرم هلال "خطوات غير مسبوقة وخطوات جريئة لإنقاذ الصناعة وبعض المصانع التي لم تسدد رسوم الكهرباء يتم فصل التيار الكهربائي عنها".





ولفت محرم هلال إلى "البنك المركزي يعمل على تجميع مديونيات الكهرباء والغاز ويدفعها البنك المركزي نيابة عن المستثمرين لوزارة الكهرباء والبترول ويتم تقسيطها على المستثمرين لمدة 5 أو 10 سنوات ".





وأكمل محرم هلال أن " لجنة دائمة تجتمع بشكل دوري مع البنك المركزي لحل مشاكل الصناعة ولن يوجد مصنع واحد متعثر في مصر خلال شهور قليلة".



