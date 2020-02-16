برلماني: نيفين جامع لديها رؤية لتطوير وتحديث الصناعة المصرية

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، التى أكدت فيها أنه لا يوجد نقص فى الأراضى الصناعية المتاحة للمستثمرين، وأن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة لائحة قانون التنمية الصناعية وأنه لا يوجد خلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن ولاية الأراضى وننسق على مستوى واسع لتخطى أى عقبات فالجميع يعمل على تحقيق رؤية الدولة، مؤكدا أنه خلال المرحلة الماضية كانت هناك شكاوى متعددة من تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات الصناعية.





وأعلن "عامر" فى بيان اليوم الأحد، تأييد اللجنة للخطوات والإجراءات التى تتخذها وزارة الصناعة لمواجهة المشكلات التى تعترض مسيرة تنمية وتطوير قطاع الصناعة المصرية.





وقال المهندس محمد فرج عامر إن رؤية الدكتورة نيفين جامع تتفق مع رؤية الحكومة فى التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية والانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4500 مصنع بما يسهم فى زيادة إنتاجية القطاع الصناعى وبصفة خاصة المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للقطاع الصناعى خاصة فى ظل تمتع مصر بالعديد من الميزات التفضيلية ومنها منظومة الاتفاقات التجارية مع كبريات التكتلات الاقتصادية الدولية وهو ما يجعل من مصر أحد اهم مقاصد الاستثمار اقليميًا ودوليًا إضافة الى تعزيز دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدوره الرئيسى فى تطوير وتحديث القطاع الصناعى وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى، وتفعيل برامج وانشطة المركز وتعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعى بما يسهم فى زيادة معدلات نمو الصادرات الصناعية المصري.