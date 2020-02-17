سياحة البرلمان تكشف أسباب فك الحظر البريطاني للطيران المصري

أرجعت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، قرار فك حظر الطيران البريطاني وعودة السياحة البريطانية إلى القاهرة بشكل مباشر، إلى نجاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال فترة الحظر التي استمرت 4 سنوات، فضلا عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف، وأخيرا حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر حاليا.





جاء ذلك تعليقا على تصريحات الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بتسيير خط منتظم بين مدينتى شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم سبت اعتبارًا من يوم ٢٩ فبراير الحالى إلى مطار لندن جاتويك.





وتوقعت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، انتعاش السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد عودة السياح الإنجليز، نظرا لما يمثلونه من إضافة قوية ومؤثرة افتقدتها مصر خلال سنوات الحظر البريطاني، مطالبة بضرورة افتتاح مطارات جديدة والاهتمام بملف تطوير الآثار والأهرامات.

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كما توقعت، زيادة أعداد السائحين بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل عامل جذب للسياحة الخارجية والمنظمات الدولية، حيث سيكون واحدا من أكبر المتاحف الأثرية بالعالم.





يذكر أن بريطانيا قررت في اكتوبر 2015، حظر طيرانها إلى مصر، على خلفية سقوط الطائرة الروسية المقلعة من المطار فوق سيناء نتيجة عمل إرهابي.











