المصرف المتحد: حققنا أقل من 2% نسبة تعثرات في محفظة قروض الأفراد

كشف وليد عادل الزهيري، مدير إدارة تحصيل وتسويات مديونيات التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد؛ عن نجاح الإدارة في الوصول بنسبة تعثرات القروض لأقل من 2% من إجمالي محفظة قروض التجزئة بنهاية العام الماضي بعد أن كانت 33% من جملة المحفظة خلال عام 2016.

أوضح " الزهيري" علي هامش حواره مع "صدي البلد" يتم نشره لاحقا؛ أن هناك معدلات شهرية متقدمة تسجلها الإدارة في ملف تقليص معدلات تعثرات قروض العملاء وتحديدا في الفترة من يناير الماضي حتي النصف الأول من فبراير الجاري.

أشار " الزهيري" إلي أن المصرف المتحد يحتل مراكز متقدمة علي مستوي البنوك العاملة في مصر في ملف تقليص الديون المتعثرة نسبة إلي محفظة قروض التجزئة، موضحا أن تلك الإجراءات تتم وفقا لاستراتيجية البنك المركزي المصري في رفع التثقيف المالي و المصرفي لدى عملاء البنوك.