توحيد الصف.. رئيس الغد يشيد بتأسيس اتحاد للقبائل العربية

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بتأسيس اتحاد القبائل العربية برئاسة شرفية للرئيس السيسي يتجاوز الانتماءات الحزبية لكل أبناء القبائل العربية لخلق إطار شعبي وطني جامع، يضم أبناء القبائل العربية، هدفه توحيد الصف، وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعما لثوابت الدولة الوطنية، ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، خاصة في هذا الوقت تحديدا وخصوصا المخطط الإسرائيلي ضد أرض سيناء ومحاولاته تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر ومصادرة الأراضي الفلسطينية ورفض مصر لهذا المخطط والتمسك بحل الدولتين.

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وأضاف "موسى" في بيان صحفي له أن الرئاسة الشرفية للرئيس للاتحاد تعطى له مزيدا من الشرعية ومزيدا من الجدية ومزيدا من الدعم من قبل جميع مؤسسات الدولة المصرية، والاتحاد هدفه وطني جامع يضم كل المصريين من أبناء القبائل العربية ودور أبناء القبائل في الحفاظ على الوطن يحفظه التاريخ، مشيرا إلى أن وطنية أبناء القبائل لا يمكن المزايدة عليها ونفخر بها جميعا وهي جزء غالى من تاريخنا الوطني.

وتابع رئيس حزب الغد: ونحن في حزب الغد لدينا أمانة نعتبرها من أهم أمانات الحزب تهتم بكل شئون القبائل المصرية والعربية، والعديد من الأحزاب المصرية أصبحت تهتم الآن في إطارها التنظيمي بتخصيص أمانة لشؤون أبناء القبائل ومشاكلهم ووجود اتحاد عام للقبائل لا يتعارض أبدا مع اهتمام الأحزاب المصرية عبر أمانات رعاية شؤون القبائل بها، والاتحاد هو مظلة وطنية تظلل الجميع وتتجاوز الإطار الحزبي إلى رحابة ال طار الوطني الجامع

كما أشاد رئيس حزب الغد بدور الرئيس السيسي في التوجه لتنمية سيناء وربطها بالوطن الأم عبر 6 أنفاق عملاقة تم إنشاؤها لأول مرة، وعبر تدشين العديد من المشروعات التنموية لأول مرة على أرض سيناء.