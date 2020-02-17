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محافظات

تضم 12 ألف كتاب.. محافظ البحر الأحمر يزور مكتبة مصر العامة بمرسى علم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:34 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى
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زار محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الإثنين، ترافقه الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، مكتبة مصر العامة بمرسى علم، حيث تفقد قاعة الإطلاع الداخلي، والتى تستوعب 60 فرد في وقت واحد، وتحتوي 12 ألف كتاب، منهم 5 آلاف كتاب للأطفال، كما تفقد مسرح العرائس، وشاهد عروض لتحويل القصص والمناهج إلى مسرحيات حتى يستوعبها الأطفال. 

وبعدها تفقد المحافظ قاعة تكنولوجيا المعلومات، المجهزة على أعلى مستوى، حيث يوجد بها الإنترنت عالي السرعة، الذي يتيح الوصول لبنك المعرفة المصرى،  وأحدث البرامج لقراءة الكتب، كما إلتقي عددًا من الأطفال خلال تلقيهم تدريبات رياضية مختلفة، كما تفقد عدد من الأنشطة الأخرى منها ورش الرسم، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم. 

وأكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على اهتمامه بالجانب الثقافي لأبناء المحافظة، من خلال المكتبات العامة، ودورها في نشر الفكر الثقافي السليم، وذلك إنطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى المعرفة لدى المواطنين بصفة عامة، والشباب والأطفال بصفة خاصة. 

يذكر أن مكتبة مصر العامة بمرسى علم، تحتوي على 12 ألف كتاب متنوعة، ومجموعة من أمهات الكتب والموسوعات، وتضم 3 قاعات، ومركز لتكنولوجيا المعلومات، يستوعب 15 فرد للتدريب على أحدث برامج الحاسب الآلي.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، والسيد يوسف مدير مشروع مكتبات مصر العامة بالبحر الأحمر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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