1000 حمامة تزين ميدان العروسة برعاية رجل السعادة بالغردقة| شاهد

المئات من طيور الحمام تتجمع في مشهد رائع بديع يمنح السعادة ويدخل البهجة فى القلوب بين الأهالى والسائحين فى قلب مدينة الغردقة السياحية وبالتحديد في ميدان العروسة بالغردقة.

تحول ميدان العروسة بفضل الحاج عبد الرحيم سيد ياسين الي ساحة أوروبية تسعد السياح بل انه أصبح مزارا سياحيا لجميع السياح القادمين من أنحاء العالم.





رجل السعادة هو اسم أطلقه أصدقاء الحاج عبد الرحيم ، الذي يمتلك محلا تجاريا في الميدان يسمى smil او ابتسامة.





تحول ميدان العروسة الشهير، بمدينة الغردقة، الذى يقع بالقرب من شارع شيرى أشهر الشوارع السياحية خلال الفترة الماضية الي صورة مطابقة لميادين أوروبا الشهيرة، بفضل أسراب الحمام.





ازدادت أعداد الحمام يومًا تلو الآخر، فأصبحت أسراب الحمام تظهر صباحًا فى موعد الإفطار ثم تعاود الظهور بعد العصر وقبل صلاة المغرب وتحوم حول الحاج عبدالرحيم بمجرد ان يشاهده ووصلت أعداد الحمام إلى ما يقرب من الــ١٠٠٠ حمامة من الحمام الزاجل والجبلي.





الأطفال والمارة من السياح الأجانب والزبائن يتجمعون ليشاهدوا أسراب الحمام ويلتقطون الصور التذكارية معه دون إيذائه، بل وأصبحوا يقومون بإطعامه حتى تعود هو عليهم فأصبح لا يخاف من الانسان، وهو يحرص على إطعامهم بنفسه،. ويتصدى لأى أحد يحاول إيذاء الحمام، بل ويفرح كثيرًا عندما تزداد أعداد الحمام.

أصبح الحمام بفضل رجل السعادة من أبرز المعالم التى يقبل عليها السياح بمدينة الغردقة من مختلف دول العالم خلال الزيارة، ويلتقطون الصور التذكارية برفقتها بصورة يومية، وذلك يساهم فى الترويج للسياحة.