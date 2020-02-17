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رياضة

المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لمباراة المقاولون العرب بكأس مصر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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نور عادل - محمد الغزاوي
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم، على الاستاد، مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة بدور الستة عشرة من بطولة كأس مصر التي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

وقبيل بدء المران الذي استمر لقرابة 90 دقيقة ، حرص الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق على الاجتماع بلاعبيه، مؤكدا أهمية التركيز التام في مباراة المقاولون العرب المقبلة وذلك من أجل تحقيق الفوز والذي يصعد بالفريق إلى دور الثمانية لملاقاة الاتحاد السكندري.

أما عن المران فشهد تركيزا من الجهاز الفني على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق المقاولون العرب واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت تنافسا من جميع اللاعبين من أجل الدخول في قائمة المباراة التي سيتم الإعلان عنها غدا الثلاثاء قبيل سفر الفريق إلى العين السخنة للإقامة بأحد فنادقها حتى موعد المباراة.
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