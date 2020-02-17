المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لمباراة المقاولون العرب بكأس مصر

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم، على الاستاد، مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة بدور الستة عشرة من بطولة كأس مصر التي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الأربعاء على ستاد السويس الجديد.





وقبيل بدء المران الذي استمر لقرابة 90 دقيقة ، حرص الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق على الاجتماع بلاعبيه، مؤكدا أهمية التركيز التام في مباراة المقاولون العرب المقبلة وذلك من أجل تحقيق الفوز والذي يصعد بالفريق إلى دور الثمانية لملاقاة الاتحاد السكندري.



