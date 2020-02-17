للمرة الثانية .. وزيرة الهجرة ترد على انتقادات السجادة الزرقاء.. فيديو

وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن أى مجهود تقوم به الدولة تظهر أصوات لجذب الانتباه إلى الأشياء السلبية وهذا يعطينا دفعة إلى الأمام، كما أنني كنت أمس في المحطة الثالثة من مبادرة مراكب النجاة التي دشنتها وزارة الهجرة وهي خاصة بتوعية الشباب عن مخاطر الهجرة. قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج،أى





عليها وعلى الصناعات الخاصة بها ونرى ما هي إمكانيات الدولة لتدعيم مثل هذه المشروعات. وأضافت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أنه عند ذهابها إلى محافظة الغربية أمس طلبت من المحافظ أن تقوم بزيارة القرى المنتجة، لأنه من الضروري أن نقوم بتسليط الضوءوعلىهي إمكانيات





وأوضحت نبيلة مكرم ، أن هذه الزيارة تضمنت 4 قرى يوجد بها صناعات مختلفة مثل الدهانات والخزف والفخار والأثاث وعسل النحل والعديد من الصناعات التي تحتاج إلى دعم كما أن الزيارة كانت منظمة جدا.





وتابعت نبيلة مكرم ، أن المعدية التي قام أهل القرية بعملها هي تعبير عن فرحتهم وأصلهم الطيب، كما أنهم سعداء بالزيارة، ويريدون أن يظهروا بمظهر حضاري حسب إمكانياتهم وهذا أسعدني جدا.





واستكملت نبيلة مكرم، أن موقف السجادة اكبر موقف يظهر أننا نختلف أى شىء لجذب الانتباه إلى أشياء لا ليس لها أهمية غير تعطيل العمل العام.



