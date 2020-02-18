AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:19 ص
ميريهان حسين
ميريهان حسين
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة  من أحدث جلسة تصوير خضعت لها فى أسوان.

تألقت ميريهان حسين فى الصورة بإطلالة عصرية من اختيار الاستايلست Nihal El-Masry، حيث ارتدت قميص أبيض بسيط لا يحمل أى نقوشات وكشف عن جزء من بطنها،  نسقت معه بنطلون واسع أتسم بالنقوشات والألوان المميزة.

ووضع خبير التجميل Abdelrhman Nagieb  لـ  ميريهان حسين مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها من أنامل المصفف هيثم دهب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تتألق في أسوان .. ميريهان حسين تتحدى البرد بإطلالة صيفية

بإطلالة عصرية.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بقبعة تريكو.. منة فضالي تتألق بإطلالة كاجوال من اسوان

سو يا سو حبيى حبسوه.. ميرهان حسين تغنى لـ محمد منير في أسوان.. فيديو

شورت لاميه.. مي سليم تتعرض للإحراج بعد هذه الإطلالة

بالكاجوال.. داليا مصطفى تستمتع بجمال الجو في أسوان

ترشيحاتنا

البنك المركزي يرفع الحد الأقصي للتمويل العقاري بالبنوك لـ10%..مستندات

93 ضحية جديدة.. ارتفاع أعداد الوفيات في الصين بسبب كورونا

بالأسود الساحر.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة من باريس.. شاهد

تعليق صادم من نبيل الحلفاوي على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

مرتضى منصور لـ عبدالله جمعة: الأهلي هيعذب أخوك.. فيديو

أخبار الأهلي.. كينو يدعم الأحمر أمام الزمالك.. موقف رمضان صبحي من السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر