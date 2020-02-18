شغل ضراير.. كيت ميدلتون تعبر عن رأيها في قرار ميجان وهاري بطريقة عجيبة

بعد مروة فترة من الزمن على قرار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في التنحي، ظهرت كيت ميدلتون للمرة الاولى منذ ذلك الوقت لتعبر عن رأيها في قرار ثنائي ساسكس في البعد الاضواء.





فقد قالت دوقة كامبريدج، أنها سعيدة للغاية بشأن هذا القرار، وذلك لأن يكون لها دور أكثر بروزًا في العائلة المالكة بعد رحيل ميغان ماركل والأمير هاري كأكبر أفراد العائلة المالكة، وفقًا لما ذكره أحد المطلعين على المعلومات الملكية.





وفي هذا السياق أجرت كيت سلسلة من الارتباطات الملكية في الأسابيع الأخيرة والعديد من النشاطات، ويُقال إن الدوقة سعيدة للغاية للقيام بواجبات ملكية إضافية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.









فيما قال أحد المصادر المطلعة بالعائلة الملكة: "كيت متحمسة للغاية للعمل الذي تقوم به المؤسسة التي كان يديرها هاري وميجان ولديها أفكار وخطط حول كيفية استخدامها لمساعدة بعض الحالات".





وفي الأسابيع الأخيرة ، زارت كيت الكثير من المنظمات وتحدثت إلى الكثير من الخبراء واستوعبت الكثير من المعلومات استعدادًا لتنفيذ خططها.