فنون الوادي الجديد تتألق في رمز الصداقة المصري الروسي بأسوان

قدمت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية مجموعة من عروضها الفنية، في رمز الصداقة بمنطقة السد العالي، وذلك ضمن مشاركاتها في فعاليات مهرجان أسوان للفنون والثقافة بدورته الثامنة.





وتألقت الفرقة في العروض المقدمة، سواء رقص شعبي، أو عروض التنورة، وغيرها.





ويصل عدد الفرق المشاركة خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون 23 فرقة، أبرزهم العريش والجزائر واليونان، بورسعيد، والمكسيك، وبلغاريا، والمغرب وتستمر فعالياته حتى يوم 22 من فبراير الجارى.





وتواصل باقى الفرق المشاركة فى مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون عروضها فى مختلف قصور وبيوت الثقافة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن.





ويعد "رمز الصداقة المصري الروسي بالسد العالي" من أهم العلامات التاريخية في تاريخ مصر عامة وأسوان خاصة، وهو ما اعتبر أكبر دليل على الصداقة المصرية الروسية.





ويقع رمز الصداقة المصرية السوفيتية بالقرب من جسم السد العالي جنوب مدينة أسوان، ويعد شاهدًا على قوة العلاقات المصرية الروسية منذ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.



