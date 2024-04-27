على رأسه وزير الداخلية ومدير الاستخبارات.. كوماندو عراقي يزور لبنان لهذا السبب

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري وصل برفقة مدير الاستخبارات العراقية وستة ضباط آخرين إلى بيروت، بشكل سري.

وجاءت الزيارة السرية للوفد العراقي؛ من أجل توقيف عراقي مطلوب في بلاده في قضية فساد بملايين الدولارات.

وذكرت صحيفة "بنتجبيل اللبنانية " أن القوانين تقتضي الطلب من السلطات القضائية والأمنية اللبنانية توقيف المطلوب وتقديم طلب لتسليمه إلى بلاده وفق الأصول.

وتبيّن أن وفد «الكوماندوس العراقي» نسّق الزيارة مع جهاز أمن الدولة الذي أبلغ ميقاتي، فيما لم يتم إطلاع وزير الداخلية بسام المولوي على المهمة العراقية.

