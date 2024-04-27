نشرة المرأة والصحة | خطوات لنوم أعمق في أيام الحر.. نصائح للعناية بالشعر الدهنى خلال الصيف

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

خليك واضح وعندك رؤية... 6 خطوات لإثبات نفسك في مكان العمل

يحلم أغلب الأشخاص بتحقيق النجاح فى العمل، وإثبات الزاد، فإذ كنت من ضمن هؤلاء إليك ست خطوات لإثبات نفسك في أي مكان عمل وتحقيق النجاح.

خطوات لنوم أعمق وأفضل حتى في أيام الموجة الحارة

قد نعاني من الأرق والتوتر في فصل الصيف مما يؤثر على جودة النوم، وبالرغم من رغبتنا الشديدة في النوم، إلا اننا نظل مستيقظين لساعات حتى ندخل النوم العميق.

5 نصائح للعناية بالشعر الدهنى خلال فصل الصيف

يحتاج الشعر في فصل الصيف لعناية أكثر من فصل الشتاء، ذلك بسبب الحر الشديد وتراكم الدهون والعرق على فورة الرأس، فما الطريقة الصحيحة للعناية بالشعر، وبالأخص الشعر الدهني.

الأخضر جدير بالثقة.. 5 ألوان ملابس تترك انطباعا جيدا فى أول مقابلة

احيانا نشعر بالحيرة عند التقدم لوظيفة جديدة، وعن الملابس المناسبة التي يجب ان نرتديها لنظهر بشكل لائق، ويتم قبولنا على الفور.

صفات في المرأة برج الثور تجعلها شريكة حياة مثالية للرجل

امرأة برج الثور تتمتع بصفات رائعة تجعلها شريكة حياة مثالية في عدة جوانب، فإذا كنت ممن يهتمون بهلم الأبراج فسوف تجد اهم صفات التي تميز النساء من مواليد برج الثور .