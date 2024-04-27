عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حكيم وروبي يحييان حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة.. 9 مايو

حفل حكيم وروبي
حفل حكيم وروبي

يستعد نجم الأغنية الشعبية حكيم، والفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي ساهر يوم 9 مايو المقبل، بنادي وادي دجلة، ضمن سلسلة أعياد الربيع. 

ولم تكشف الشركة المنظمة عن موعد طرح تذاكر حفل حكيم وروبي، المرتقب يوم 9 مايو، حتى الآن. 

بوستر حكيم
بوستر روبي

 

حكيم - الموضة السنة دي

وفي بداية العام، طرح المطرب الشعبي حكيم أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “الموضة السنة دي”، وذلك بعد نجاح أغنية “واحد بس” التي طرحها قبل 4 أشهر.

ونشر حكيم على حسابه الرسمي على “إنستجرام” مقطع فيديو من أغنيته الجديدة، معلقًا: “خلصت خلاص الجدعنة ومبقتش موضة.. دلوقتي غل ونفسنة على نية سودة”.

 

أحدث أغاني روبي 

وطرحت الفنانة روبي، أحدث أغانيها، بعنوان “لو يرجع”، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بمناسبة عيد الحب، الذي وافق يوم 14 فبراير.

الأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، ومن توزيع هشام البنا.

 

3 ساعات متواصلة

حققت روبي نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها “3 ساعات متواصلة” التي أطلقتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية. 

الأغنية الجديدة حققت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام معدودة، وتصدرت التريند الأول في مصر على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". 

حكيم روبي الفنانة روبي اغاني روبي أحدث أغاني حكيم المطرب حكيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

الفراخ رخصت 50 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن والبيض يتراجع

يصل لـ 38 جنيها|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. خبير يوضح

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب صنع الفارق وكان مؤثرا مع الأهلي أمام مازيمبي

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

ترشيحاتنا

حسن المستكاوي يعلق على تأهل الأهلي والترجي لنهائي دوري الأبطال

على رأسه وزير الداخلية ومدير الاستخبارات.. كوماندو عراقي يزور لبنان لهذا السبب

نشرة المرأة والصحة | خطوات لنوم أعمق في أيام الحر.. نصائح للعناية بالشعر الدهنى خلال الصيف

كيف تحل البركة في البيت؟.. الإفتاء: التقصير بهذه العبادة يغلق أبواب الخير

روسيا تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية في 3 مناطق

شرطة لندن: اعتقال مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البقع السوداء على سيارتك تهدد بانقراض الحشرات.. كيف ذلك؟

تتحول لقارب.. BYD تطلق سيارة مميزة يمكنها السباحة

سيارة رياضية بدفع رباعي.. أقوى مواصفات فورمولا إي الجديدة

خليها تعفن تمتد إلى اللحوم.. المقاطهة سلاح الشعب أمام جشع التجار|كيلو اللحمة وصل كام؟

فيديو

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ