حكيم وروبي يحييان حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة.. 9 مايو

يستعد نجم الأغنية الشعبية حكيم، والفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي ساهر يوم 9 مايو المقبل، بنادي وادي دجلة، ضمن سلسلة أعياد الربيع.

ولم تكشف الشركة المنظمة عن موعد طرح تذاكر حفل حكيم وروبي، المرتقب يوم 9 مايو، حتى الآن.

بوستر حكيم

بوستر روبي

حكيم - الموضة السنة دي

وفي بداية العام، طرح المطرب الشعبي حكيم أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “الموضة السنة دي”، وذلك بعد نجاح أغنية “واحد بس” التي طرحها قبل 4 أشهر.

ونشر حكيم على حسابه الرسمي على “إنستجرام” مقطع فيديو من أغنيته الجديدة، معلقًا: “خلصت خلاص الجدعنة ومبقتش موضة.. دلوقتي غل ونفسنة على نية سودة”.

أحدث أغاني روبي

وطرحت الفنانة روبي، أحدث أغانيها، بعنوان “لو يرجع”، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بمناسبة عيد الحب، الذي وافق يوم 14 فبراير.

الأغنية من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، ومن توزيع هشام البنا.

3 ساعات متواصلة

حققت روبي نجاحا كبيرا بأحدث أغانيها “3 ساعات متواصلة” التي أطلقتها مؤخرا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

الأغنية الجديدة حققت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام معدودة، وتصدرت التريند الأول في مصر على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".