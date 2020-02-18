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محافظات

تحرير 13 محضرا لمستودعات الغاز للبيع بأزيد من الأسعار المقررة بدمياط

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
شنت مباحث التموين بدمياط، برئاسة الرائد أحمد عبدالباقي رئيس مباحث التموين بدمياط، بالتنسيق مع مديرية التموين بدمياط والطب البيطرى ومديرية الصحة، حملة مكبرة لمتابعة حركة الأسواق، وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 70 كيلو لحوم فاسدة بأحد الجمعيات الاستهلاكية بمدينة دمياط وتم ضبط بعض المواد الغذائية مجهولة المصدر، كما تم تحرير 13 محضر لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار وبيع بأزيد من الأسعار المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجمعية الاستهلاكية والقائمين عليها وتشديد الرقابة بشكل دورى على الأسواق والجمعيات الاستهلاكية وإحالة المحاضر للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار جميع السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
تحرير 13 محضرا لمستودعات الغاز للبيع بأزيد من الأسعار المقررة بدمياط
تحرير 13 محضرا لمستودعات الغاز للبيع بأزيد من الأسعار المقررة بدمياط
تحرير 13 محضرا لمستودعات الغاز للبيع بأزيد من الأسعار المقررة بدمياط
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