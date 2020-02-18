إصابة مواطن روسي ثان بـ كورونا على متن السفينة السياحية باليابان

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد بين مواطنيها على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما.





وقالت السفارة الروسية في اليابان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المصاب هو زوج مواطنة روسية اشتبه بإصابتها بعدوى الفيروس أمس الاثنين.





وأشارت السفارة إلى أن المصاب يتلقى العلاج حاليا في مشفى ياباني مختص، مضيفة أنه في حالة صحية جيدة ولم تظهر عليه أعراض المرض.





وكانت السلطات الروسية، أعلنت أمس الاثنين، إصابة أحد رعايها على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" الخاضعة للحجر الصحي، والتي يوجد على متنها نحو 3500 شخص.