AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة مواطن روسي ثان بـ كورونا على متن السفينة السياحية باليابان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:14 م
السفينة الموبوءة
السفينة الموبوءة بفيروس كورونا في اليايان
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد بين مواطنيها على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما.

وقالت السفارة الروسية في اليابان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المصاب هو زوج مواطنة روسية اشتبه بإصابتها بعدوى الفيروس أمس الاثنين.

وأشارت السفارة إلى أن المصاب يتلقى العلاج حاليا في مشفى ياباني مختص، مضيفة أنه في حالة صحية جيدة ولم تظهر عليه أعراض المرض.

وكانت السلطات الروسية، أعلنت أمس الاثنين، إصابة أحد رعايها على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" الخاضعة للحجر الصحي، والتي يوجد على متنها نحو 3500 شخص. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسئول روسي: لا يوجد روس بين المصابين بـ"كورونا" على متن السفينة المحتجزة في اليابان

السفارة الإسرائيلية في اليابان تعلن إصابة ثلاثة إسرائيليين على السفينة «دايموند برنسيس» بفيروس كورونا

أمريكا: إصابة 14 شخصا بفيروس كورونا في السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

اليابان تعلن إصابات جديدة بـ كورونا على متن السفينة الموبوءة بالفيروس

روسيا تؤكد إصابة أحد رعاياها بكورونا على متن السفينة دايموند برينسيس

عقب أمريكا.. إجلاء رعايا عدة دول من السفينة الموبوءة دايموند برنسيس

ترشيحاتنا

نيفين ناجي بمصنع 300 الحربي: شعرت بالقلق قبل استقبال الرئيس واكتشفت أنه أخ كبير

شاهد.. الإمارات تطلق أول رجل حديدي يطير بالأجنحة فوق الخليج العربي

بعد وصوله لـ فرنسا.. فيروس الطماطم خطر داهم يهدد العالم

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة بداية من اليوم ..فيديو

مقطع يدمي القلوب.. قرد صغير يحاول إيقاظ أمه من الموت..شاهد

من أجل ليبيا.. صفعة قوية من الاتحاد الأوروبي لـ تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تخفيض الأسعار.. صور

بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة وتهديدها بالانتحار.. 5 إطلالات محتشمة لـ منى فاروق.. شاهد