مش إحنا اللي حاطينها.. محافظ الغربية يرد على أزمة السجادة الزرقاء في زيارة وزيرة الهجرة

قال طارق رحمي محافظ الغربية، إن وزيرة الهجرة كانت في زيارة إلى أكبر 5 قرى منتجة في محافظة الغربية.









وعن انتقادات السوشيال ميديا للسجادة الزرقاء المتواجدة على المعدية بإحدى القرى المنتجة قال محافظ الغربية في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد" :" السجادة الزرقاء لم تضعها المحافظة ولكن صاحب المصنع هو من وضعها والوزارة لم تتكلف وضع السجادة الزرقاء".









وكانت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ردت في وقت سابق على انتقادات السجادة الزرقاء قائلة:" أى مجهود تقوم به الدولة تظهر أصوات لجذب الانتباه إلى الأشياء السلبية وهذا يعطينا دفعة إلى الأمام، كما أنني كنت أمس في المحطة الثالثة من مبادرة مراكب النجاة التي دشنتها وزارة الهجرة وهي خاصة بتوعية الشباب عن مخاطر الهجرة.







