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فن

أحمد السقا لـ أيمن بهجت قمر بعد قرار اعتزاله: تحرمنا منك ليه؟

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:58 م
أحمد السقا
أحمد السقا
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محمد نحلة

علق الفنان أحمد السقا، على قرار الشاعر أيمن بهجت قمر، اعتزال كتابة الأغاني.


وكتب "السقا"، شعرًا عبر حسابه بموقع "تويتر"، "اللي إنت بتقوله يا بهجة ده مينفعش، واللي ياخد مكان كبير.. مابيرجعش، وانت يا بهجة اللي بتقوله ده مينفعش، تحرمنا منك ليه، دا كلامك طعمه حلو، وفي كلام تاني ميستطعمش، اللي إنتبتقوله يا بهجة ده مينفعش".


وحرص "بهجت قمر" على الرد، وكتب "الفارس بنفسه أنا كده دخلت التاريخ".


كان المؤلف أيمن بهجت قمر فجر مفاجأة من العيار الثقيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وقرر أن يعتزل كتابة الأغانى. 


وقال أيمن بهجت قمر "بقالي فتره بفكر جديا في اللي هقوله انا قررت ان اغنية مهرجان هي اخر اغنيه انا هكتبها وهعتزل تأليف الاغاني". 


وأضاف أيمن بهجت قمر "هنتج بس وهكتب افلام ومسرح بس انا بقالي ٢٨ سنه بكتب اغاني وطول الوقت.

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